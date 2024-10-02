Законопроект по вопросам образования принят в первом чтении

Законопроект в Овальном зале представил первый заместитель министра образования Александр Баханович.
«Новые нормы или принципиально изменяющие действующие не вводятся. По сути, это дошлифовка Кодекса об образовании, носящая технический характер», — отметил он.
Предоставляется возможность получения среднего специального образования лицами, осужденными к лишению свободы, на базе филиалов колледжей, расположенных на территории исправительных учреждений. В настоящее время возможно получение только профессионально-технического образования.
Предоставляется возможность освоения учащимися X-XI классов школ, специализированных лицеев, суворовских военных училищ, кадетских училищ образовательной программы подготовки водителей механических транспортных средств, самоходных машин, что создаст стимул для трудоустройства в сельской местности и формирования готовности к служению в рядах Вооруженных Сил, а также гарантии молодым специалистам, уволенным в связи с призывом на военную службу, но не направленным для ее прохождения, на занятие прежней должности в течение пяти календарных дней со дня получения нанимателем соответствующего уведомления комиссариата (болезнь, укомплектованность военной части).
Правительству предоставлены полномочия на определение случаев перераспределения и перенаправления на работу молодых специалистов, не установленных Кодексом об образовании. Например, их перенаправление на службу в МВД, Следственный комитет, ГТК. В целях усиления ответственности заказчиков целевой подготовки предусматривается обязанность организации — заказчика кадров возместить средства, затраченные государством на подготовку специалиста, в случае необоснованного расторжения или невыполнения условий договора о целевой подготовке. В настоящее время такая обязанность предусмотрена только соответствующим договором.
Дополняется перечень направлений образования, получение образования по которым требует согласования решения учреждения образования о перенаправлении направленных на работу выпускников, молодых специалистов вышестоящим органом или местным исполнительным и распорядительным органом (например, по группе специальностей «физическая культура и спорт» принимается учреждением образования по согласованию с Министерством спорта и туризма).
Предусматривается освобождение выпускников, относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, от возмещения затраченных государством средств при невозможности предоставления им нового места работы при перераспределении в населенных пунктах по месту закрепления за ними жилых помещений либо по месту включения их в списки учета нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Исключается право реализации индивидуальными предпринимателями образовательных программ дошкольного и специального образования с учетом практики применения законодательства о лицензировании.
Предоставляется право на получение стипендии Президента Республики Беларусь лицам, получающим образование на платной основе в частных и государственных учреждениях образования.
Предусматривается выделение грантов на обучение иностранцам по образовательной программе подготовки лиц к поступлению в белорусские учреждения образования (для целевой аудитории, перспективной для развития внешнеэкономических связей, из стран Африки, Латинской Америки и Азии).
Предусматривается дополнение перечня детей, имеющих преимущественное право при приеме в санаторные школы-интернаты, категорией «дети-инвалиды» до 18 лет в целях их социальной поддержки (в настоящее время таким правом наделены дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети, признанные находящимися в социально опасном положении, дети из многодетных семей), а также предоставление логопедической помощи детям с расстройствами аутистического спектра.
Предусматривается возможность освобождения учащихся от итоговых испытаний по завершении обучения на III ступени общего среднего образования по медицинским основаниям, закрепление требования о ношении учащимися школ одежды делового стиля. Предусмотрен новый вид социально-педагогического учреждения — «детский дом при монастыре».