ТАШКЕНТ, 2 окт — Sputnik. В Ташкенте проходит ІI Международный статистический форум СНГ, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
В нем принимают участие более 150 участников, в том числе руководство Межгосударственного статистического комитета СНГ, представители Исполнительного комитета СНГ, директор Статистического отдела ООН, директор Статистического отдела ЕЭК ООН, а также руководители статистических ведомств почти 20 зарубежных стран и эксперты других международных организаций.
Они обсуждают:
- обмен передовым международным опытом по широкому применению цифровых технологий в сфере статистики.
- модернизацию статистических процессов в условиях цифровой трансформации.
- использование альтернативных источников данных для формирования официальной статистики, в том числе больших объемов данных и искусственного интеллекта.
В рамках форума Агентство статистики при президенте Узбекистана поделилось результатами национальных статслужб.
Так, по словам заместителя министра цифровых технологий Узбекистана Олимжона Умарова, в 2023 году было заполнено 49 анкет для международных организаций, среди которых 10 анкет — для Статистического отдела ООН, 5 — для Европейской экономической комиссии, 9 — для ЮНЕСКО, 2 — для Международной организации труда, 2 — для Международного союза электросвязи и 14 других.
Кроме того, Узбекистан занял 30-е место среди 195 стран в рейтинге открытых данных Open Data Inventory (ODIN) с 70 баллами, сохранив лидерство в Центральной Азии.
В Индексе ЦУР от Сети решений для устойчивого развития ООН (SDSN) страна заняла 69-е место среди 166 государств с индексом 71,1.
Кроме того, в отчете Open Data Watch Узбекистан вошел в топ-20 стран по индексу «Открытых гендерных данных», набрав 69,7 балла. Узбекистан также включили в число 87 стран с передовыми практиками устойчивого развития на сайте Статотдела ООН.
«Наша главная цель это войти в ТОП-30 электронного правительства».
Агентством статистики были интегрированы более 30 административных баз данных из свыше 16 министерств и ведомств для сбора статистической информации, что позволило предоставить пользователям надежные статданные, а также онлайн-обновлять и публиковать более 100 ключевых показателей по социально-экономической ситуации в республике, что значительно сократило время на поиск статистических и аналитических данных.
В рамках форума также планируется проведение встреч руководителей статистических служб, руководства Межгосударственного статистического комитета СНГ и других международных организаций, а также экспертов, приуроченные к 70-му заседанию Совета руководителей статистических служб государств — участников СНГ.
Мероприятие продлится до 4 октября.