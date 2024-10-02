В Ташкенте проходит ІI Международный статистический форум СНГ

Агентством статистики были интегрированы более 30 административных баз данных из свыше 16 министерств и ведомств для сбора статистической информации, что позволило предоставить пользователям надежные статданные, а также онлайн-обновлять и публиковать более 100 ключевых показателей по социально-экономической ситуации в республике, что значительно сократило время на поиск статистических и аналитических данных.