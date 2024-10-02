Главой Таганрога стала Светлана Камбулова

Специальная комиссия избрала главой Таганрога заместителя главы администрации по экономике Светлану Камбулову. Об этом стало известно второго октября.
Действующий глава администрации Таганрога Андрей Фатеев сначала подал документы на новый конкурс, а потом решил снять свою кандидатуру. Свои социальные сети он пообещал передать новому градоначальнику.
В списке кандидатов на пост были Роман Бобровников, Сергей Новиков и Александр Балаев, Светлана Камбулова. Именно последнюю и выбрала комиссия.
Чиновница до конца 2021 года работала заместителем главы администрации по экономике в Ростове-на-Дону. Затем она ушла с поста по собственному желанию и заняла аналогичную должность в Таганроге в администрации Михаила Солоницына. В своём кресле она удержалась и после его ухода, когда город возглавил Андрей Фатеев.
Теперь эта должность будет называться не «глава администрации», а «глава города», и её будет занимать Светлана Камбулова.