Главой Таганрога стала Светлана Камбулова

Чиновница до конца 2021 года работала заместителем главы администрации по экономике в Ростове-на-Дону. Затем она ушла с поста по собственному желанию и заняла аналогичную должность в Таганроге в администрации Михаила Солоницына. В своём кресле она удержалась и после его ухода, когда город возглавил Андрей Фатеев.