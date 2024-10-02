Состав правительства региона изменился

«Важные задачи стоят перед нами в инфраструктурной сфере. Модернизация жилищно-коммунального хозяйства — одна из главных. Этим объясняется создание нового министерства ЖКХ. Учитывая необходимость комплексного развития территорий, а также развитие по поручению президента опорных пунктов и подготовку мастер-планов агломераций, принято решение о создании министерства архитектуры, градостроительной деятельности и комплексного развития территорий, которое займётся данными вопросами в регионе. Аналогичные решения приняты в направлении туризма и сельского хозяйства».