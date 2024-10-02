Состав правительства региона изменился

Этими задачами губернатор Челябинской области Алексей Текслер объяснил реформирование структуры регионального правительства.
О полномочиях вице-губернаторов
На днях стали известны имена заместителей губернатора, их полномочия, а также то, какие новые ведомства появились.
Иван Куцевляк будет курировать министерство экономического развития, министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов, главное управление по труду и занятости населения и новое ведомство — министерство международного и межрегионального сотрудничества.
Станислав Мошаров — министерства образования и науки; здравоохранения; физической культуры и спорта, а также новую структуру — главное управление по туризму.
Андрей Фалейчик — министерство дорожного хозяйства и транспорта, министерство строительства, главное управление «Жилищная инспекция», главное управление государственного строительного надзора, а также новые ведомства — министерство архитектуры, градостроительной деятельности и комплексного развития территорий, министерство ЖКХ.
Вадим Евдокимов — министерство культуры, министерство социальных отношений, государственный комитет по делам ЗАГС, государственный комитет по делам архивов и новое министерство молодёжной политики.
Алексей Фартыгин — министерство общественной безопасности и главное управление юстиции.
Александр Козлов — министерство информационных технологий, связи и цифрового развития и министерство экологии.
Татьяна Кучиц — министерство тарифного регулирования и энергетики, министерство имущества, главное управление лесами, государственный комитет охраны объектов культурного наследия.
Роман Воллерт — заместитель губернатора по внутренней политике.
Алексей Кобылин займёт должность заместителя губернатора и министра сельского хозяйства. Помимо профильного министерства будет курировать деятельность нового главного управления ветеринарии.
Александр Лазарев продолжит курировать вопросы, связанные с развитием новых территорий.
О направлениях работы
Губернатор пояснил, что все изменения в составе правительства определяются стоящими задачами.
«Важные задачи стоят перед нами в инфраструктурной сфере. Модернизация жилищно-коммунального хозяйства — одна из главных. Этим объясняется создание нового министерства ЖКХ. Учитывая необходимость комплексного развития территорий, а также развитие по поручению президента опорных пунктов и подготовку мастер-планов агломераций, принято решение о создании министерства архитектуры, градостроительной деятельности и комплексного развития территорий, которое займётся данными вопросами в регионе. Аналогичные решения приняты в направлении туризма и сельского хозяйства».
Одно из важнейших направлений в работе — реализация национальных проектов. Сейчас завершается работа по их формированию в связи с определёнными президентом национальными целями развития до 2030 года.
«Обновлённое правительство будет эти задачи выполнять, — заверил Алексей Текслер. — От успешности работы зависит развитие региона, будущее жителей области. А наш регион всегда был опорным, поэтому успехи Челябинской области — всегда успехи нашей страны».