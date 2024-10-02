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Польша не смогла сформировать украинский легион

ВАРШАВА, 2 окт — РИА Новости. Польша не смогла сформировать так называемый украинский легион из-за отсутствия желающих служить в нем, сообщил министр национальной обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в эфире на портале Wirtualna Polska.

Источник: AP 2023

«Нет желающих. Мы к этому подготовились. Это было в рамках соглашения, подписанного между Польшей и Украиной, но мы не отвечаем за вербовку», — сказал он.

При этом, как отметил министр, изначально оценки числа желающих вступить в подразделение «были очень высоки». Так, в Варшаве считали, что смогут сформировать бригаду, то есть завербовать несколько тысяч человек.

«Однако этого не произошло», — резюмировал он.

В июле Польша и Украина подписали новое соглашение о долговременном военном сотрудничестве. Оно включало подготовку на территории Польши украинского легиона — нового военного подразделения. Предполагалось, что заинтересованных во вступлении в легион украинцев оснастят техникой в польских частях за счет Варшавы.

Как писала в сентябре польская газета Dzienik Gazeta Prawna, создание легиона так и не началось. По информации издания, за два месяца Украина так и не приступила к официальному набору персонала.