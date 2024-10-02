Польша не смогла сформировать украинский легион

«Нет желающих. Мы к этому подготовились. Это было в рамках соглашения, подписанного между Польшей и Украиной, но мы не отвечаем за вербовку», — сказал он.
При этом, как отметил министр, изначально оценки числа желающих вступить в подразделение «были очень высоки». Так, в Варшаве считали, что смогут сформировать бригаду, то есть завербовать несколько тысяч человек.
«Однако этого не произошло», — резюмировал он.
В июле Польша и Украина подписали новое соглашение о долговременном военном сотрудничестве. Оно включало подготовку на территории Польши украинского легиона — нового военного подразделения. Предполагалось, что заинтересованных во вступлении в легион украинцев оснастят техникой в польских частях за счет Варшавы.
Как писала в сентябре польская газета Dzienik Gazeta Prawna, создание легиона так и не началось. По информации издания, за два месяца Украина так и не приступила к официальному набору персонала.