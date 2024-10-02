Помпео призвал отдалить Россию от Азии после завершения конфликта

«Если бы эта война [на Украине] прекратилась, мы бы начали возвращать Россию и убеждать [русских], что с нами они в лучшем положении, чем с Китаем», — отметил Помпео. Он добавил, что вступление Украины в Евросоюз очень важно, поскольку «есть надежда, что русские придут к выводу, что они тоже хотят быть частью этой западной торговой системы».