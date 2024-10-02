«Падение Угледара, может усилить давление на Зеленского. На прошлой неделе украинский лидер предпринял дипломатический рывок в США в попытке продвинуть “победный план”, призванный надавить на Путина и вынудить его заключить мир», — говорится в материале.
В статье напомнили, что план Зеленского был прохладно принят американским руководством во время его визита в США на прошлой неделе.
Накануне советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что до освобождения Угледара остались «считанные дни», подразделения ВСУ в городе попали в серьезное окружение.