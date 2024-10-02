Трентон
+15°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ рассказали, что ждет Зеленского после провала ВСУ в Угледаре

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Потеря Вооруженными силами Украины Угледара может усилить давление на Владимира Зеленского, пишет Bloomberg.

Источник: Reuters

«Падение Угледара, может усилить давление на Зеленского. На прошлой неделе украинский лидер предпринял дипломатический рывок в США в попытке продвинуть “победный план”, призванный надавить на Путина и вынудить его заключить мир», — говорится в материале.

В статье напомнили, что план Зеленского был прохладно принят американским руководством во время его визита в США на прошлой неделе.

Накануне советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что до освобождения Угледара остались «считанные дни», подразделения ВСУ в городе попали в серьезное окружение.