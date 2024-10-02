Иван Носков подтвердил уход с должности мэра Дзержинска

«Друзья! Мне сложно сегодня начать разговор, но я должен его начать. Будет лучше, если вы узнаете об этом от меня. Я покидаю пост главы города Дзержинска. Есть решения, которые не обсуждаются», — написал господин Носков.
Время своей работы он назвал «классным, динамичным, по-настоящему отличным» и перечислил часть того, что удалось сделать. Среди выполненных задач — строительство Центра адаптивных видов спорта и самого большого в регионе вейк-парка, открытие особой экономической зоны «Кулибин» и парка «Утиное озеро», присвоение Дзержинску почетного звания «Город трудовой доблести».
«Я ухожу с легким сердцем, потому что уверен: та работа, которую мы начали, будет продолжена. Когда я говорю “мы”, я говорю о тысячах дзержинцев. Это огромная сила, и я чувствовал ее поддержку все эти годы».
Бывший глава Дзержинска поблагодарил сотрудников администрации и муниципальных учреждений города, руководителей промпредприятий и жителей. «Я не прощаюсь, я говорю — до свидания!» — закончил Иван Носков.
Как писал «Ъ-Приволжье», бывший глава Дзержинска станет мэром Самары. На оставленный пост согласована кандидатура первого заместителя главы Богородского округа Михаила Клинкова.