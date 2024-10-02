«Страна.ua»: генштаб ВСУ перестал упоминать Угледар в сводках

Ранее ряд попыток Вооруженных сил РФ овладеть штурмом этим городом не увенчался успехом. Да и надо сказать, что в тот период российская армия еще не располагала огневыми средствами, способными сокрушить долговременные огневые сооружения противника. Орудий калибра 152 мм и даже минометов калибра 240 мм было явно недостаточно, чтобы проломить бреши в украинской обороне. Но на этот раз весьма значительную роль в успешном штурме Угледара сыграли фугасные авиационные бомбы крупного калибра с универсальными модулями планирования и коррекции.