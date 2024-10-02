Трентон
+15°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуму внесли проект о закреплении понятия «студенческая семья»

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. В ГД внесён проект о закреплении на законодательном уровне понятия «студенческая семья», которое охватывает лица в браке до 35 лет включительно, обучающихся по очной, очно-заочной форме обучения по программам СПО, высшего образования, в том числе воспитывающих ребенка, вице-спикер ГД Анна Кузнецова, ставшая одним из авторов инициативы. Об этом она написала в своём Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

«Мы внесли в Госдуму законопроект о закреплении на законодательном уровне понятия “студенческая семья”! Так, мы предлагаем приравнять к студенческой семье лица до 35 лет включительно, обучающиеся по очной, очно-заочной форме обучения по образовательным программам среднего профессионального образования, высшего образования и воспитывающие в браке ребенка (детей) или лицо, являющееся единственным родителем», — написала Кузнецова.

Она добавила, что законопроект является основой для развития мер поддержки студенческих семей, необходимой инфраструктуры, как на региональном, так и федеральном уровнях.

Госдума