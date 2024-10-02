В Госдуму внесли проект о закреплении понятия «студенческая семья»

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. В ГД внесён проект о закреплении на законодательном уровне понятия «студенческая семья», которое охватывает лица в браке до 35 лет включительно, обучающихся по очной, очно-заочной форме обучения по программам СПО, высшего образования, в том числе воспитывающих ребенка, вице-спикер ГД Анна Кузнецова, ставшая одним из авторов инициативы. Об этом она написала в своём Telegram-канале.