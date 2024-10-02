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Иван Носков назвал имя и.о. главы Дзержинска после своего ухода с поста

Иван Носков работает на своем посту последний день 2 октября.

Источник: администрация Дзержинска

Глеб Андреев станет и.о. главы Дзержинска после ухода с должности Ивана Носкова. Ранее он занимал пост первого заместителя главы администрации Дзержинского округа.

О таком решении заявил сам Носков по итогам закрытого заседания гордумы 2 октября. Среда станет последним днем работы Ивана Носкова на посту мэра города.

«Всегда все, что ново, интересно. Но говорить, что я рад уезжать из Дзержинска, неправильно. Могу сказать, что я рад, что мне не стыдно за свою работу и за то, что я сделал. Горжусь тем, что мы сделали за эти шесть лет».

рассказал Иван Носков

Напомним, что официально о своем уходе Носков заявил сегодня в соцсетях. Куда именно он отправится, неизвестно, однако сам он утверждает, что вариантов и предложений много. На посту главы Дзержинска Носков находился с 14 ноября 2018 года, а до этого был замглавы Нижнего Новгорода.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что участник СВО Евгений Чинцов стал спикером гордумы Нижнего Новгорода.