Иван Носков назвал имя и.о. главы Дзержинска после своего ухода с поста

Глеб Андреев станет и.о. главы Дзержинска после ухода с должности Ивана Носкова. Ранее он занимал пост первого заместителя главы администрации Дзержинского округа.
О таком решении заявил сам Носков по итогам закрытого заседания гордумы 2 октября. Среда станет последним днем работы Ивана Носкова на посту мэра города.
«Всегда все, что ново, интересно. Но говорить, что я рад уезжать из Дзержинска, неправильно. Могу сказать, что я рад, что мне не стыдно за свою работу и за то, что я сделал. Горжусь тем, что мы сделали за эти шесть лет».
Напомним, что официально о своем уходе Носков заявил сегодня в соцсетях. Куда именно он отправится, неизвестно, однако сам он утверждает, что вариантов и предложений много. На посту главы Дзержинска Носков находился с 14 ноября 2018 года, а до этого был замглавы Нижнего Новгорода.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что участник СВО Евгений Чинцов стал спикером гордумы Нижнего Новгорода.