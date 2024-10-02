Иван Носков назвал имя и.о. главы Дзержинска после своего ухода с поста

«Всегда все, что ново, интересно. Но говорить, что я рад уезжать из Дзержинска, неправильно. Могу сказать, что я рад, что мне не стыдно за свою работу и за то, что я сделал. Горжусь тем, что мы сделали за эти шесть лет».