Ильсур Метшин провел традиционную встречу с учителями городских школ

«За пять лет к нам из других городов и регионов приехало 1,3 тысячи учителей — это очень хорошие начинания. Мы рады всем, кто переезжает в Казань получать образование, особенно рады тем, кто приезжает работать, в том числе учителям и врачам, кто связывает свое будущее с городом. Переезд работников социальной сферы для нас — самый лучший знак того, что Казань является неким магнитом в республике, Поволжье и стране в целом», — сказал глава города.