Ильсур Метшин провел традиционную встречу с учителями городских школ

Мэр Казани Ильсур Метшин на традиционной ежегодной встрече рассказал учителям, что за последние 10 лет в городе возвели 25 школ и 90 детских садов — по этим показателям столица РТ является рекордсменом среди городов-миллионников. «Сфера образования и социальная инфраструктура — это основные доли расходов бюджета, куда уходят ⅔ средств Казани. Потому что нет ничего важнее наших детей», — подчеркнул градоначальник. Он отметил, что казанские педагоги определяют вектор развития сферы образования Татарстана, а также являются лучшими за пределами республики.
«Быть учителем — это призвание, зов сердца и души. В самые сложные времена никогда не было того, чтобы учителя изменяли своей профессии. Мы на вас всегда опирались и опираемся, поэтому слова благодарности и уважения вам. Результаты казанского образования заслуживают похвалы. Мы, как руководство города, будем и дальше делать все возможное, чтобы вы передавали свои знания в достойных условиях», — обратился к участникам встречи Ильсур Метшин.
От русской словесности до обществознания — педагогический стаж династии Кочемасовых насчитывает более 340 лет.
Во встрече приняли участие представители династии Кочемасовых — их общий педагогический стаж составляет более 340 лет. Династия берет начало в 1917 году, когда Петр Федорович Кочемасов стал преподавать в Казани русскую словесность. Его внук Виктор Юрьевич со своей женой Анной Алексеевной работают в гимназии № 141. Супруг вот уже 36 лет преподает историю и обществознание, а супруга почти столько же ведет уроки русского языка и литературы. Продолжателями династии стали их дети Анастасия Ашуралиева и Арина Кочемасова. Старшая дочь пошла по стопам матери, а младшая — по стопам отца. Они стали обладателями гранта «Наш новый учитель».
«Несмотря на сложность работы педагога, я всегда видела статус профессии и ее престиж. Видела, сколько родители пропадают на работе и отдают сил. Затем я сама влюбилась в работу с детьми. На сегодня у меня есть хорошие результаты олимпиадников», — поделилась Арина Кочемасова, которая уже семь лет преподает в гимназии № 183.
«Кому-то вы откроете дорогу своим примером и расскажете о своем опыте — это дорогого стоит и очень похвально. Нам необходимо проводить мероприятия с педагогическими династиями в городе».
Мэр Казани поручил пересмотреть размер грантов для молодых педагогов
Среди участников встречи были призеры всероссийских педагогических конкурсов. Преподаватель физики школы № 108 Советского района Радик Хабиров на этой неделе вернулся из Саратова, где представлял Татарстан на федеральном этапе конкурса «Учитель года — 2024». По итогам состязания он пройдет стажировку в гимназии им. Е. М. Примакова — это крупнейший гуманитарный кластер страны.
Лейля Гарифзянова заняла второе место на всероссийском конкурсе «Учитель родного языка и литературы». Заключительный этап состязания проходил в Казани. А учитель географии, биологии и химии гимназии № 52 Эльнара Гусейнова стала послом Форума классных руководителей в РТ в 2024 году. В ближайшие дни она вместе с другими педагогами города примет участие в мероприятии в Москве, где презентуют проекты в сфере образования.
За последние пять лет казанские педагоги 56 раз становились победителями и призерами республиканских этапов конкурса «Учитель года», еще 14 раз — федеральных.
Уже несколько лет в Казани выделяют гранты педагогам для профессионального развития — ежегодно 50 преподавателей получают по 30 тысяч рублей. Ильсур Метшин поручил пересмотреть размер грантовой помощи.
В следующем году в Казани откроют здание Дома работников образования
«За пять лет к нам из других городов и регионов приехало 1,3 тысячи учителей — это очень хорошие начинания. Мы рады всем, кто переезжает в Казань получать образование, особенно рады тем, кто приезжает работать, в том числе учителям и врачам, кто связывает свое будущее с городом. Переезд работников социальной сферы для нас — самый лучший знак того, что Казань является неким магнитом в республике, Поволжье и стране в целом», — сказал глава города.
Учитель географии, биологии и химии гимназии № 52 Эльнара Гусейнова переехала из Баку в столицу Татарстана несколько лет назад. Она ведет страницу в социальной сети, где делится профессиональным опытом. «Никогда не думала, что буду этим заниматься активно. Я публикую важные моменты для учеников, родителей и образования. Возможно, кому-то это понадобится, но самое главное — это учебный процесс» — считает Эльнара Гусейнова.
Учитель информатики школы № 129 Ерлан Аймаганбетов переехал в Казань в 2018 году из Казахстана. Для педагогов в столице РТ есть множество возможностей для профессионального развития, считает он. В частности, учитель отметил деятельность Дома работников образования, где предусмотрено дополнительное обучение специалистов.
«Мы сейчас начали на улице Подлужной, недалеко от Кремлевской набережной, строительство нового здания Дома работников образования. Думаю, что в следующем году завершим. Это будут совершенно другой уровень и другие возможности. Это мечта, к строительству которой мы уже приступили. Здание расположится между экстрим-парком “УРАМ” и детским парком “Елмай”», — сообщил мэр города.
В здании будут предусмотрены конференц-зал, лектории, рабочие пространства, где учителя могли бы проводить мероприятия, обмениваться опытом, повышать свой профессиональный уровень, встречаться как с ветеранами образования, так и с молодыми специалистами, экспертами. Здание на ул. Баумана, где сегодня расположен Дом работников образования, уже не отвечает требованиям и не вмещает всех желающих. В год там проводится до 150 мероприятий, участниками которых становятся около 6 тысяч педагогов.
На встречу также были учителя школы № 137 Юлия Сергеева, лицея № 35 Владислав Гумеров, лицея № 186 Ирина Исай, лицея № 95 Лилия Сандул, гимназии № 183 Фарзия Сафиуллина, гимназии № 184 Мария Пехтерева, школы № 113 Рафаэль Аминов.
Напомним, в столице РТ функционируют 173 муниципальных общеобразовательных учреждения, в которых обучаются 172 тыс. детей. Всего в школах города работают 8,7 тыс. учителей.
Диляра Гафурова.