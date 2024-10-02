В Кремле призвали стороны конфликта на Ближнем Востоке к сдержанности

«Эта ситуация (конфликт на Ближнем Востоке. — Ред.) развивается по наиболее тревожному сценарию. Мы призываем все стороны к сдержанности на фоне того, что происходит, и, конечно же, мы осуждаем любые действия, которые ведут к гибели гражданского населения», — сказал Песков.
Пресс-секретарь президента РФ отметил, что Россия находится в контакте со всеми сторонами кризиса.
Песков добавил, что США оказывают Израилю безусловную поддержку, и это хорошо известно всем. Вашингтон поставляет еврейскому государству вооружения, деньги и оказывает военно-техническую помощь.
Ранее в этот день посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заявил, что Россия призывает немедленно остановить все боевые действия на Ближнем Востоке и заняться настоящим поиском политического и дипломатического выхода из ситуации, потому что она чрезвычайно опасна. По словам дипломата, многие годы считалось, что ключи от мира в руках у США, но сейчас они то ли потеряли их, то ли забыли, где находится сейф, и не могут сдержать стороны конфликта.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова тогда же заявила, что Ближний Восток к обрыву подтолкнули попытки США сыграть роль миротворца в палестино-израильском конфликте. По ее словам, Вашингтону стоило бы сразу обозначить противников, открыто выразить противодействие определенной стороне кризиса и заявить, что он отказывается быть посредником — тогда ситуация могла бы сложиться иначе.