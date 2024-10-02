В Кремле призвали стороны конфликта на Ближнем Востоке к сдержанности

Ранее в этот день посол РФ в Израиле Анатолий Викторов заявил, что Россия призывает немедленно остановить все боевые действия на Ближнем Востоке и заняться настоящим поиском политического и дипломатического выхода из ситуации, потому что она чрезвычайно опасна. По словам дипломата, многие годы считалось, что ключи от мира в руках у США, но сейчас они то ли потеряли их, то ли забыли, где находится сейф, и не могут сдержать стороны конфликта.