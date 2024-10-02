Волгоградская облдума начала работу с крупной покупки на 4,5 млн

Напомним, Волгоградская областная дума регулярно закупает сувенирную продукцию с логотипом регпарламента. Подарки обычно вручаются на мероприятиях, в которых участвуют депутаты — это новогодние праздники в образовательных учреждениях, встречи в трудовых коллективах и в бюджетных организациях, награждение отличившихся жителей региона и т. д.