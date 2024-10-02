Ближний Восток и возможность разговора Путина и Шольца. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
О графике президента
Президент России Владимир Путин в День среднего профессионального образования посетит один из московских колледжей.
Во второй половине дня глава государства проведет закрытые встречи и совещания.
Поездка российского лидера на запланированный в ноябре саммит Группы двадцати в Рио-де-Жанейро в настоящий момент прорабатывается: «Мы продолжаем проработку этого вопроса».
О ситуации на Ближнем Востоке
Ситуация на Ближнем Востоке развивается по «наиболее тревожному сценарию», Россия призывает все стороны к сдержанности.
Москва осуждает любые действия, которые ведут к гибели гражданского населения.
В России допускают временные ограничения на полеты в районе Ближнего Востока.
Москва продолжает осуществлять контакты со всеми сторонами ближневосточного конфликта: «У нас есть свои контакты со всеми сторонами в этом конфликте, мы продолжаем эти контакты осуществлять и призываем все стороны к сдержанности».
О возможности разговора Путина и Шольца
Берлин не запрашивал телефонного разговора канцлера ФРГ Олафа Шольца и российского лидера Владимира Путина: «Нет, не запрашивал».
Общих тем для разговора у них «на поверхности» нет, отношения Германии и России сведены к нулю: «Как таковых общих тем на поверхности нет, наши отношения, они сведены фактически к нулевому состоянию, и не по нашей инициативе».
Сведение отношений России и Германии к нулю произошло по инициативе Берлина, Путин «был и остается открытым для диалога».
О российском ТЭК
Кремль не подтвердил публикации о том, что глава Минэнерго Сергей Цивилев на вчерашней встрече с главой государства якобы поднимал вопрос об «огосударствлении» российского топливно-энергетического комплекса: «Нет, я не могу это подтвердить».