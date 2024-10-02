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Ближний Восток и возможность разговора Путина и Шольца. Темы брифинга Пескова

Возможность разговора российского лидера Владимира Путина и канцлера ФРГ Олафа Шольца, ситуация на Ближнем Востоке и топливно-энергетический комплекс (ТЭК) стали в среду основными темами брифинга пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Источник: Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин в День среднего профессионального образования посетит один из московских колледжей.

Во второй половине дня глава государства проведет закрытые встречи и совещания.

Поездка российского лидера на запланированный в ноябре саммит Группы двадцати в Рио-де-Жанейро в настоящий момент прорабатывается: «Мы продолжаем проработку этого вопроса».

О ситуации на Ближнем Востоке

Ситуация на Ближнем Востоке развивается по «наиболее тревожному сценарию», Россия призывает все стороны к сдержанности.

Москва осуждает любые действия, которые ведут к гибели гражданского населения.

В России допускают временные ограничения на полеты в районе Ближнего Востока.

Москва продолжает осуществлять контакты со всеми сторонами ближневосточного конфликта: «У нас есть свои контакты со всеми сторонами в этом конфликте, мы продолжаем эти контакты осуществлять и призываем все стороны к сдержанности».

О возможности разговора Путина и Шольца

Берлин не запрашивал телефонного разговора канцлера ФРГ Олафа Шольца и российского лидера Владимира Путина: «Нет, не запрашивал».

Общих тем для разговора у них «на поверхности» нет, отношения Германии и России сведены к нулю: «Как таковых общих тем на поверхности нет, наши отношения, они сведены фактически к нулевому состоянию, и не по нашей инициативе».

Сведение отношений России и Германии к нулю произошло по инициативе Берлина, Путин «был и остается открытым для диалога».

О российском ТЭК

Кремль не подтвердил публикации о том, что глава Минэнерго Сергей Цивилев на вчерашней встрече с главой государства якобы поднимал вопрос об «огосударствлении» российского топливно-энергетического комплекса: «Нет, я не могу это подтвердить».

Песков Дмитрий