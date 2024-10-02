Спикер Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин подтвердил, что Иван Носков возглавит администрацию Самары. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.
«Для Дзержинска это сенсация, ведь за шесть лет Иван Николаевич и работа его команды, казалось, неразрывно слились с городом химиков, стали символом позитивных перемен. Огромное спасибо Ивану Николаевичу Носкову за проделанную работу! И больших успехов на новом месте».
Напомним, что сегодня депутаты Думы Дзержинска приняли отставку Ивана Носкова и назначили исполняющего обязанности главы города. Им станет первый заместитель Глеб Андреев.