Иван Носков возглавит администрацию Самары

«Для Дзержинска это сенсация, ведь за шесть лет Иван Николаевич и работа его команды, казалось, неразрывно слились с городом химиков, стали символом позитивных перемен. Огромное спасибо Ивану Николаевичу Носкову за проделанную работу! И больших успехов на новом месте».