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Иван Носков возглавит администрацию Самары

Он досрочно сложил полномочия главы Дзержинска.

Спикер Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин подтвердил, что Иван Носков возглавит администрацию Самары. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

«Для Дзержинска это сенсация, ведь за шесть лет Иван Николаевич и работа его команды, казалось, неразрывно слились с городом химиков, стали символом позитивных перемен. Огромное спасибо Ивану Николаевичу Носкову за проделанную работу! И больших успехов на новом месте».

написал Люлин

Напомним, что сегодня депутаты Думы Дзержинска приняли отставку Ивана Носкова и назначили исполняющего обязанности главы города. Им станет первый заместитель Глеб Андреев.