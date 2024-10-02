В Кишиневе проходят пикеты против евроинтеграции

КИШИНЕВ, 2 окт — РИА Новости. Активисты молдавского оппозиционного блока «Победа» вышли в среду в Кишиневе на одиночные пикеты против европейской интеграции, сообщил лидер молодежного крыла блока Юрий Витнянский.
«Молодые активисты снова вышли на одиночные пикеты против навязываемой нам европейской интеграции. Сегодня юноши и девушки борются за право самостоятельно определять будущее своей страны», — написал в своем Telegram-канале Витнянский.
Он отметил, что для молодые люди выступают за суверенитет страны, за сохранение ее уникальности, а также против навязывания чужих стандартов и ценностей.
«Для нас важно, чтобы решения, касающиеся национальных интересов, принимались внутри страны, а не на референдуме по изменению конституции в угоду Западу, не под внешним давлением. У нашей страны многовековая история, традиции и вера, которые передаются из поколения в поколение. Все это в век глобализации Запад пытается подменить ЛГБТ*-идеями (ЛГБТ* движение запрещено в РФ как экстремистское — ред.), разрывая нашу церковь, подменяя понятия равенства и братства», — подчеркнул Витнянский.
Референдум о евроинтеграции Молдавии пройдет 20 октября, в один день с выборами президента. На референдуме будет один вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение конституции с целью вступления Республики Молдова в Европейский союз?». Идея референдума подверглась критике со стороны общественности и оппозиционных сил Молдавии. В частности, лидер блока «Победа» Илан Шор, а также экс-президент и лидер Партии социалистов Игорь Додон, экс-премьер Василий Тарлев и другие политики неоднократно заявляли в СМИ, что за этим плебисцитом скрывается манипуляция общественным мнением.
*Признано в России экстремистским движением и запрещено.