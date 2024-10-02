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Казахстанцев в Израиле призвали к осторожности

Гражданам республики, находящихся в этой стране, напомнили о необходимости оставаться на связи с дипломатами.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 2 окт — Sputnik. Министерство иностранных дел республики опубликовало рекомендации посольства для казахстанцев в Израиле.

«На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке посольство Казахстана в Тель-Авиве рекомендует всем гражданам Казахстана, находящимся в Израиле, соблюдать повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность», — говорится в сообщении.

Казахстанцам настоятельно советуют следить за последними новостями и не терять связи с дипломатическим представительством республики.

В посольстве сообщили, что для казахстанцев в Израиле открыли линии экстренной связи.

Контакты посольства Казахстана в Израиле:

+972 (3) 503 78 85 (дежурный),

+972 53 635 19 83 (мобильный, WhatsApp*),

+972 55 273 38 13 (мобильный, WhatsApp),

+7 700 111 31 96 (WhatsApp).

* принадлежит компании Meta, деятельность которой в России была признана экстремистской и запрещена.