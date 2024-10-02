Казахстанцев в Израиле призвали к осторожности

АСТАНА, 2 окт — Sputnik. Министерство иностранных дел республики опубликовало рекомендации посольства для казахстанцев в Израиле.
«На фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке посольство Казахстана в Тель-Авиве рекомендует всем гражданам Казахстана, находящимся в Израиле, соблюдать повышенные меры безопасности, проявлять бдительность и осторожность», — говорится в сообщении.
Казахстанцам настоятельно советуют следить за последними новостями и не терять связи с дипломатическим представительством республики.
В посольстве сообщили, что для казахстанцев в Израиле открыли линии экстренной связи.
Контакты посольства Казахстана в Израиле:
+972 (3) 503 78 85 (дежурный),
+972 53 635 19 83 (мобильный, WhatsApp*),
+972 55 273 38 13 (мобильный, WhatsApp),
+7 700 111 31 96 (WhatsApp).
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