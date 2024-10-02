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Песков: Путин открыт для диалога, но Берлин не запрашивал разговора с Москвой

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отрицательно ответил на вопрос, запрашивала ли Германия телефонный разговор между канцлером ФРГ Олафом Шольцем и главой российского государства Владимиром Путиным. Представитель Кремля подтвердил, что Путин открыт для диалога.

Источник: РИА "Новости"

Он отметил, что с момента последнего телефонного разговора в декабре 2022 года стороны не поддерживали какие-либо контакты.

«Как таковых общих тем сейчас на поверхности нет. Наши отношения, они сведены фактически к нулевому состоянию, и не по нашей инициативе. Это инициатива Берлина, как и других европейских столиц. Но президент неоднократно говорил, что он открыт для диалога», — сказал Песков во время пресс-кола.

Накануне издание Die Zeit, ссылаясь на источники в немецком правительстве, сообщило, что Олаф Шольц незадолго до ноябрьского саммита G20 в Бразилии рассчитывает поговорить с Владимиром Путиным по телефону.

До конца 2022 года президент России и канцлер Германии регулярно проводили телефонные разговоры, обсуждая в основном урегулирование ситуации на Украине.

Песков Дмитрий
Путин Владимир