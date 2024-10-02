Песков: Путин открыт для диалога, но Берлин не запрашивал разговора с Москвой

«Как таковых общих тем сейчас на поверхности нет. Наши отношения, они сведены фактически к нулевому состоянию, и не по нашей инициативе. Это инициатива Берлина, как и других европейских столиц. Но президент неоднократно говорил, что он открыт для диалога», — сказал Песков во время пресс-кола.