Песков: Путин открыт для диалога, но Берлин не запрашивал разговора с Москвой

Он отметил, что с момента последнего телефонного разговора в декабре 2022 года стороны не поддерживали какие-либо контакты.
«Как таковых общих тем сейчас на поверхности нет. Наши отношения, они сведены фактически к нулевому состоянию, и не по нашей инициативе. Это инициатива Берлина, как и других европейских столиц. Но президент неоднократно говорил, что он открыт для диалога», — сказал Песков во время пресс-кола.
Накануне издание Die Zeit, ссылаясь на источники в немецком правительстве, сообщило, что Олаф Шольц незадолго до ноябрьского саммита G20 в Бразилии рассчитывает поговорить с Владимиром Путиным по телефону.
До конца 2022 года президент России и канцлер Германии регулярно проводили телефонные разговоры, обсуждая в основном урегулирование ситуации на Украине.