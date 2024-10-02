Вячеслав Федорищев провел встречу с представителями Фонда «Сколково»

«Для нас важно, что вы работаете с нами постоянно. Профильное министерство регулярно докладывает о взаимодействии с вами, оно очень плотное и позволяет нашим инноваторам получать федеральные меры поддержки. Приоритеты вы наши знаете — это поддержка инновационного сектора. Причем все инструменты, которые сейчас есть мы перезапускаем и выводим в один периметр управления ИНОЦ. Строительство межвузовского кампуса, грантовые меры поддержки и многое другое — все войдет в периметр инновационного научно-образовательного центра. Мы активно взаимодействуем с Фондом и технопарком “Сколково”. В том числе и на площадке технопарка в сфере высоких технологий “Жигулевская долина”, — сказал Вячеслав Федорищев.