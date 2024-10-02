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Границы нового города Алатау определили в Алматинской области

Принято совместное решение маслихата и постановление акимата Алматинской области от 25 сентября 2024 года «Об установлении границ (черты) города Алатау Алматинской области», сообщает Zakon.kz.

Источник: primeminister.kz

«Установить границы (черты) города Алатау включив в его черту части земель города Конаев, Илийского и Талгарского районов общей площадью 88 000 гектаров», — говорится в документе.

В частности, в черты города Алатау вошли земли:

  • город Конаев — 10 962 га;
  • Илийский район — 64 985 га;
  • Талгарский район — 12 053 га.

Документ вводится в действие с 12 октября 2024 года.

При этом признано утратившим силу совместное решение Алматинского областного маслихата и постановление акимата Алматинской области от 9 августа 2024 года «Об установлении границ (черты) города Алатау Алматинской области». Согласно этому документу в черту города Алатау были включены части земель города Конаева, Илийского и Талгарского районов общей площадью 88267,0086 га.

Ранее сообщалось, что в новом городе Алатау образовано 12 микрорайонов из вошедших в него сел.

Город Алатау расположен к северу от города Алматы, вдоль автомагистрали А3 (Алматы — Конаев), которая является важным коридором, связывающим город Алматы с международным центром приграничного сотрудничества «Хоргос» (Китай) и пользуется стратегическими преимуществами инициативы «Новый Шелковый путь».

Указом президента РК от 9 января 2024 года Илийский район Алматинской области реорганизован путем выделения из него села Жетыген. При этом село Жетыген отнесено к категории города областного значения и переименовано в город Алатау.