Границы нового города Алатау определили в Алматинской области

При этом признано утратившим силу совместное решение Алматинского областного маслихата и постановление акимата Алматинской области от 9 августа 2024 года «Об установлении границ (черты) города Алатау Алматинской области». Согласно этому документу в черту города Алатау были включены части земель города Конаева, Илийского и Талгарского районов общей площадью 88267,0086 га.