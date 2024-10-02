Есть ли казахстанцы среди погибших на Ближнем Востоке

— МИД РК выражает глубокую обеспокоенность усиливающейся эскалацией напряженности в Ближневосточном регионе. Мы призываем все вовлеченные стороны к сдержанности и отказу от использования силовых методов во избежание жертв среди мирного населения и дальнейшего улучшения обстановки в регионе, которая может спровоцировать полномасштабную войну. В этой связи отмечаем важность принятия скорейших мер для разрешения разногласий исключительно политико-дипломатическим путем в рамках принципов Устава ООН и международного права, — заявил Айбек Смадияров.
По его словам, на консульском учете в Израиле состоят 120 человек, в Иране — 102, в Ливане — 139 граждан Республики Казахстан, включая дипломатов и членов их семей.
— Созданы каналы связи с гражданами Республики Казахстан, находящимися в этих странах. С ними поддерживается постоянная связь и даются необходимые рекомендации в зависимости от развития ситуации в той или иной стране. Несколько раз посольства объявляли о необходимости покинуть страну в связи с обострением военно-политической ситуации. Вместе с тем, министерством совместно с уполномоченными органами ведется мониторинг ситуации для возможной проработки репатриационных рейсов. В то же время международный аэропорт Израиля работает в штатном режиме. В Иране отменены все рейсы до утра 3 октября. При этом до 1 октября текущего года ни одно из более ста иностранных посольств в Ливане не осуществляло эвакуацию своих граждан. На этот счет не было и соответствующего предписания со стороны властей самого Ливана. Поэтому вопрос об эвакуации наших граждан пока находится в проработке и на особом контроле Министерства иностранных дел, — заявил Айбек Смадияров.
Вчера Иран запустил ракеты в сторону Израиля. По всему Израилю была объявлена воздушная тревога.
Вскоре Израиль, Иордания, Ирак и Ливан закрыли свое воздушное пространство. Около 80 рейсов, выполняемых авиакомпаниями Emirates, British Airways, Lufthansa, Qatar Airways и направлявшихся в крупные хабы Ближнего Востока, такие как Дубай, Доха и Абу-Даби, были перенаправлены в другие точки — Каир и некоторые европейские города.
Авиакомпания Air Astana заявила, что будет выполнять рейсы в Дубай (ОАЭ) в обход воздушного пространства Ирана. Это увеличит полётное время.