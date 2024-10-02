Есть ли казахстанцы среди погибших на Ближнем Востоке

— Созданы каналы связи с гражданами Республики Казахстан, находящимися в этих странах. С ними поддерживается постоянная связь и даются необходимые рекомендации в зависимости от развития ситуации в той или иной стране. Несколько раз посольства объявляли о необходимости покинуть страну в связи с обострением военно-политической ситуации. Вместе с тем, министерством совместно с уполномоченными органами ведется мониторинг ситуации для возможной проработки репатриационных рейсов. В то же время международный аэропорт Израиля работает в штатном режиме. В Иране отменены все рейсы до утра 3 октября. При этом до 1 октября текущего года ни одно из более ста иностранных посольств в Ливане не осуществляло эвакуацию своих граждан. На этот счет не было и соответствующего предписания со стороны властей самого Ливана. Поэтому вопрос об эвакуации наших граждан пока находится в проработке и на особом контроле Министерства иностранных дел, — заявил Айбек Смадияров.