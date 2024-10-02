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Израильская армия заявила об уничтожении около 150 объектов «Хезболлы»

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что уничтожила около 150 объектов шиитского движения «Хезболлах» в ходе рейдов на юге Ливана, в том числе штабы, склады оружия и пусковые установки движения.

Источник: AP 2023

«Военные при поддержку ВВС Израиля уничтожили террористов и ликвидировали их инфраструктуру с помощью высокоточных снарядов. На данный момент в результате авиаударов было уничтожено более 150 объектов террористической инфраструктуры, включая штаб-квартиры “Хезболлы”, склады оружия и ракетные установки», — сообщила в среду пресс-служба армии.

В пресс-службе добавили, что в рейдах на юге Ливана принимала участие 98-я дивизия, которую ранее в сентябре ЦАХАЛ перебросил из сектора Газа к границе с Ливаном. В сообщении также говорится, что бойцы подразделения «Эгоз» уничтожили несколько объектов инфраструктуры «Хезболлах».

Генштаб израильской армии 23 сентября присвоил начавшейся в Ливане наступательной операции название «Стрелы севера». ВВС Израиля осуществляют массированные удары по объектам «Хезболлах» в разных районах Ливана. Было зафиксировано также несколько точечных авиаударов по Бейруту, в результате которых были ликвидированы высокопоставленные командиры «Хезболлах», а также генсек движения Хасан Насрулла. К настоящему моменту армия Израиля отчиталась об ударах по нескольким тысячам целей «Хезболлах». Наблюдатели отмечают, что с такой интенсивностью Израиль не атаковал «Хезболлах» со Второй Ливанской войны 2006 года.