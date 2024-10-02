Китай впервые провел патрули в Северном Ледовитом океане с Россией

В сентябре Россия и Китай провели несколько совместных учений. Так, в начале месяца страны провели маневры в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей в рамках учений «Океан-2024». В конце сентября в акватории Охотского и Японского морей прошли российско-китайские морские учения «Бэйбу/Взаимодействие — 2024».