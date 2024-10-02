СК: против Шлосберга возбуждено дело об уклонении от обязанностей иноагента

Шлосберг в своем Telegram-канале рассказал, что 2 октября в 06:10 к нему пришли с обыском следователи, так как накануне против него возбудили уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах. По словам правозащитника, следователи осмотрели его с женой квартиру и квартиру его 95-летнего отца. Кроме этого, обыски прошли по месту жительства людей, которые, по его словам, никак с ним не связаны. Он принес этим людям извинения и пожелал, чтобы изъятое у них имущество быстро вернули.