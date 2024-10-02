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Алексей Текслер назначил членов комиссии по выбору мэра Миасса

Среди них оказался его заместитель Роман Воллерт.

Источник: РИА "Новости"

Губернатор Челябинской области назначил членов комиссии по отбору кандидатов на должность главы Миасского городского округа. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовых актов.

«Назначить членами конкурсной комиссии следующих лиц: Воллерт Р. В., Журавлев А. Л., Зацепин А. С.», — говорится в распоряжении.

Как следует из текста документа, нового главу Миасса выберут вице-губернатор Роман Воллерт, депутат Заксобрания Александр Журавлев и заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства региона Александр Зацепин.

Предыдущий глава Миасса Егор Ковальчук досрочно ушел в отставку, став председателем правительства Луганской народной республики. Врио градоначальника стал первый вице-мэр Буданов.