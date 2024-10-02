Алексей Текслер назначил членов комиссии по выбору мэра Миасса

Губернатор Челябинской области назначил членов комиссии по отбору кандидатов на должность главы Миасского городского округа. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовых актов.
«Назначить членами конкурсной комиссии следующих лиц: Воллерт Р. В., Журавлев А. Л., Зацепин А. С.», — говорится в распоряжении.
Как следует из текста документа, нового главу Миасса выберут вице-губернатор Роман Воллерт, депутат Заксобрания Александр Журавлев и заместитель руководителя аппарата губернатора и правительства региона Александр Зацепин.
Предыдущий глава Миасса Егор Ковальчук досрочно ушел в отставку, став председателем правительства Луганской народной республики. Врио градоначальника стал первый вице-мэр Буданов.