Что пишут зарубежные СМИ о ракетном ударе Ирана по Израилю

Армия обороны Израиля сообщила о массовом запуске ракет из Ирана в направлении Израиля во вторник около 19:30 мск. По всей стране была объявлена воздушная тревога. Через час был дан отбой и объявлено, что атака завершена.
The Economist
Полномасштабная региональная война, которой многие опасались с момента атак 7 октября 2023 года, ближе, чем когда-либо.
Невероятно сложная задача, которую Израиль планировал в течение двух десятилетий.
The Conversation
С точки зрения Ирана, Израиль был настолько наглым в своих действиях против его прокси, что Иран просто не мог не вмешаться. Теперь он готов к тому, что весь Персидский залив будет втянут в конфликт: любые ответные действия Израиля и США сделают американские активы в Персидском заливе, такие как военные корабли и торговые суда, уязвимыми для атак со стороны Ирана или его союзников.
Al Jazeera
КСИР заявил, что атака была направлена конкретно на три военные базы в районе Тель-Авива.
The Guardian
Остановка ракетных атак Ирана вынуждает Израиль использовать сложную и дорогостоящую оборону. Тегеранские ракеты Emad и Ghadr, которые применялись в начале этого года, способны развивать скорость в шесть раз выше скорости звука, их время подлета до Израиля составляет 12 минут, скорость превышает 7400 километров в час. Но Иран развернул еще более быструю гиперзвуковую ракету Fatteh-2, максимальная скорость которой оценивается в 16 000 километров в час.
CNN
Иран через несколько часов после массированной атаки по Израилю заявил, что «абсолютно не заинтересован в более масштабной войне».
Euronews
В видеообращении к нации Биньямин Нетаньяху предупредил, что Израиль «находится в самом разгаре кампании против иранской оси зла» и впереди страну ждут «большие испытания».
BBC
Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет считает, что появилась «величайшая возможность за 50 лет изменить облик Ближнего Востока» и Израилю следует заняться ядерными объектами Ирана.
Bloomberg
Второй просчет Ирана дает Израилю возможность, которую он вряд ли упустит. Решающее значение будет иметь то, какую форму примет это возмездие. Предыдущие попытки перекроить Ближний Восток не были удачными, включая те, которые изначально сопровождались военным успехом. Политику эскалации ради деэскалации трудно контролировать.
New York Times
Американские конгрессмены-республиканцы призвали Израиль решительно отомстить за ракетный обстрел и потребовали от США предоставить оружие для этого.
Пришло время пополнить запасы критически важных боеприпасов в Израиле. Пришло время для ведущих мировых архитекторов террора и их приспешников столкнуться с серьезными последствиями.
The Wall Street Journal
Каждый раз, когда в Америке проходят президентские выборы, возникают предположения о возможном «октябрьском сюрпризе», который перевернет ход гонки за считанные недели до голосования.
Time
Иранский ракетный удар по Израилю оставляет Байдену мало вариантов. Байден оказался зажат между обещанием положить конец войне в секторе Газа и продолжением поддержки обороны Израиля в обостряющемся конфликте на другом фронте.