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Что пишут зарубежные СМИ о ракетном ударе Ирана по Израилю

Иран 1 октября второй раз за полгода нанес массированный ракетный удар по Израилю.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2023
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Армия обороны Израиля сообщила о массовом запуске ракет из Ирана в направлении Израиля во вторник около 19:30 мск. По всей стране была объявлена воздушная тревога. Через час был дан отбой и объявлено, что атака завершена.

The Economist

Полномасштабная региональная война, которой многие опасались с момента атак 7 октября 2023 года, ближе, чем когда-либо.

Израиль может ответить авиаударами по иранским объектам, используемым для его ядерной программы.

Невероятно сложная задача, которую Израиль планировал в течение двух десятилетий.

The Conversation

С точки зрения Ирана, Израиль был настолько наглым в своих действиях против его прокси, что Иран просто не мог не вмешаться. Теперь он готов к тому, что весь Персидский залив будет втянут в конфликт: любые ответные действия Израиля и США сделают американские активы в Персидском заливе, такие как военные корабли и торговые суда, уязвимыми для атак со стороны Ирана или его союзников.

Al Jazeera

КСИР заявил, что атака была направлена ​​конкретно на три военные базы в районе Тель-Авива.

В ходе ракетной атаки, которая сопровождалась крупномасштабной кибератакой, впервые были использованы новые гиперзвуковые баллистические ракеты Fath.

The Guardian

Остановка ракетных атак Ирана вынуждает Израиль использовать сложную и дорогостоящую оборону. Тегеранские ракеты Emad и Ghadr, которые применялись в начале этого года, способны развивать скорость в шесть раз выше скорости звука, их время подлета до Израиля составляет 12 минут, скорость превышает 7400 километров в час. Но Иран развернул еще более быструю гиперзвуковую ракету Fatteh-2, максимальная скорость которой оценивается в 16 000 километров в час.

CNN

Иран через несколько часов после массированной атаки по Израилю заявил, что «абсолютно не заинтересован в более масштабной войне».

Атака Ирана еще больше изменила динамику конфликтов на Ближнем Востоке: противостояние участием иранских прокси превратилось в прямую конфронтацию между двумя региональными военными державами.

Euronews

В видеообращении к нации Биньямин Нетаньяху предупредил, что Израиль «находится в самом разгаре кампании против иранской оси зла» и впереди страну ждут «большие испытания».

BBC

Бывший премьер-министр Израиля Нафтали Беннет считает, что появилась «величайшая возможность за 50 лет изменить облик Ближнего Востока» и Израилю следует заняться ядерными объектами Ирана.

Он не исключает последующих атак Израиля на ядерные, нефтехимические объекты Ирана, а также на то, что может нанести существенный ущерб иранской экономике.

Bloomberg

Второй просчет Ирана дает Израилю возможность, которую он вряд ли упустит. Решающее значение будет иметь то, какую форму примет это возмездие. Предыдущие попытки перекроить Ближний Восток не были удачными, включая те, которые изначально сопровождались военным успехом. Политику эскалации ради деэскалации трудно контролировать.

Безрассудство — именно так сейчас определяются действий США и курс Ближнего Востока, которые полностью находятся в руках израильского Нетаньяху.

New York Times

Американские конгрессмены-республиканцы призвали Израиль решительно отомстить за ракетный обстрел и потребовали от США предоставить оружие для этого.

Пришло время пополнить запасы критически важных боеприпасов в Израиле. Пришло время для ведущих мировых архитекторов террора и их приспешников столкнуться с серьезными последствиями.

Митч Макконнелл.
сенатор США

The Wall Street Journal

Каждый раз, когда в Америке проходят президентские выборы, возникают предположения о возможном «октябрьском сюрпризе», который перевернет ход гонки за считанные недели до голосования.

Израиль и Иран только что преподнесли такой октябрьский сюрприз, причем главным бенефициаром эскалации в регионе может стать Дональд Трамп.

Time

Иранский ракетный удар по Израилю оставляет Байдену мало вариантов. Байден оказался зажат между обещанием положить конец войне в секторе Газа и продолжением поддержки обороны Израиля в обостряющемся конфликте на другом фронте.