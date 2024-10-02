Что пишут зарубежные СМИ о ракетном ударе Ирана по Израилю

С точки зрения Ирана, Израиль был настолько наглым в своих действиях против его прокси, что Иран просто не мог не вмешаться. Теперь он готов к тому, что весь Персидский залив будет втянут в конфликт: любые ответные действия Израиля и США сделают американские активы в Персидском заливе, такие как военные корабли и торговые суда, уязвимыми для атак со стороны Ирана или его союзников.