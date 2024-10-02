ЦИК Молдавии спонсируют американские и европейские фонды, заявил Шор

КИШИНЕВ, 2 окт — РИА Новости. Молдавский ЦИК на своем сайте не стесняется показывать своих спонсоров, это американские и европейские фонды, заявил лидер оппозиционного в республике блока «Победа» Илан Шор в своем Telegram-канале.
На сайте ЦИК выложена информация о том, что портал комиссии был создан в рамках проекта «Консолидация демократии в Молдове посредством инклюзивных и прозрачных выборов», реализуемого Программой развития ООН (ПРООН) в Молдавии при финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID), посольства Великобритании в Кишиневе посредством фонда для эффективного управления и посольства Нидерландов через программу «Матра».
«Наши власть имущие не стесняются показывать своих спонсоров. Заходишь на сайт молдавской ЦИК, а там и британское посольство, и европейские фонды, и американские, включая печально известный USAID — продвигатор проамериканских идей, пустивший щупальца по всему миру».
По его словам, формально это спонсоры сайта. «Все те, кто кровно заинтересован, чтобы Молдова стала очередной военной базой и провинцией Запада. Они же спонсируют ЛГБТ*-фестивали (движение запрещено в РФ как экстремистское — ред.), они же платят за продажу нашего суверенитета», — подчеркнул Шор.
Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, в тот же день пройдет референдум о вступлении страны в ЕС. На выборах в Молдавии зарегистрировано 11 кандидатов.
В последний день подачи заявок, 31 августа, ЦИК отклонил заявление депутата парламента Молдавии Василия Боли, который планировал участвовать в выборах как независимый кандидат. ЦИК аргументировал отказ тем, что Боля поддерживает связи с политическими партиями и блоками, в частности с блоком «Победа» и партией «Возрождение», что противоречит требованиям к независимым кандидатам. Оппозиция рассматривает это решение как часть широкой кампании по политическому давлению, которую ведёт президент Майя Санду и ее команда, стремясь подавить партии, выступающие за развитие отношений с Россией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Апелляционная палата Кишинева 10 сентября поддержала решение Центризбиркома.
* организация запрещена в РФ.