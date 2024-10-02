ЦИК Молдавии спонсируют американские и европейские фонды, заявил Шор

В последний день подачи заявок, 31 августа, ЦИК отклонил заявление депутата парламента Молдавии Василия Боли, который планировал участвовать в выборах как независимый кандидат. ЦИК аргументировал отказ тем, что Боля поддерживает связи с политическими партиями и блоками, в частности с блоком «Победа» и партией «Возрождение», что противоречит требованиям к независимым кандидатам. Оппозиция рассматривает это решение как часть широкой кампании по политическому давлению, которую ведёт президент Майя Санду и ее команда, стремясь подавить партии, выступающие за развитие отношений с Россией и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Апелляционная палата Кишинева 10 сентября поддержала решение Центризбиркома.