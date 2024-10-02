Глава администрации Бурзянского района Башкирии ушел со своего поста.

«В связи с истечением срока контракта я с 1 октября 2024 года сложил полномочия главы администрации муниципального района Бурзянский район и решил не продлевать контракт на следующий срок. В ближайшее время будет объявлен конкурс на замещение вакантной должности. Уверен, что должность займет достойный руководитель. В период совместной работы во благо нашего района сделано немало. От всего сердца хочу поблагодарить жителей района за оказанное мне доверие и поддержку в этот сложный период. Всем желаю доброго здоровья, семейного счастья и успехов. Пусть наш район процветает, будьте солидарны и едины!».