Власти Краснодара объяснили, почему не во всех районах города было слышно сирену

Сегодня, 2 октября, во всех регионах России прошла комплексная проверка систем оповещения. Сирены с сигналом «Внимание всем» запустили в 10.40.
Однако жители Краснодара сообщили, что не во всех районах города было слышно оповещение.
Первый замначальника управления гражданской защиты Павел Иванов объяснил эту ситуацию тем, что реконструкция систем оповещения рассчитана до 2026 года. «После её реализации охват оповещения покроет весь город. Работа в этом направлении организована», — передает его слова МЦУ Краснодара.
Жители густонаселенных районов Ростова-на-Дону также посетовали, что сирену либо совсем не слышно, либо она была настолько тихой, что ее можно было спутать с другими звуками.