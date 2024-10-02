Власти Краснодара объяснили, почему не во всех районах города было слышно сирену

Первый замначальника управления гражданской защиты Павел Иванов объяснил эту ситуацию тем, что реконструкция систем оповещения рассчитана до 2026 года. «После её реализации охват оповещения покроет весь город. Работа в этом направлении организована», — передает его слова МЦУ Краснодара.