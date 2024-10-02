Венгрия блокировала план ЕС отправить инструкторов на Украину

«На это предложение мы говорим “нет”, мы заявили службе внешних связей ЕС в Брюсселе, что в этой форме мы не можем поддержать предложение, попросили их его переработать», — сказал он.
По словам дипломата, миссия ЕС по подготовке военных ВСУ на территории стран сообщества, начатая в ноябре 2022 года, скоро истекает. Поэтому сейчас в Евросоюзе обсуждается предложение не только продлить ее на два года, но и отправить инструкторов и военных советников на территорию Украины, «чтобы они принимали участие в координации подготовительной миссии и, как они говорят, в повышении ее эффективности».
«Мы считаем это чрезвычайно опасным шагом с точки зрения военной эскалации. Мы видим, что это предложение в значительной мере увеличило бы риск расширения конфликта», — указал Сийярто.
Он также напомнил, что Венгрия не финансирует подготовку солдат ВСУ, обучение также не проходит на территории страны. По словам министра, если ЕС продолжит подготовку украинских военных, Будапешт по-прежнему не будет принимать в ней участие.
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