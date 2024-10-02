Трентон
+15°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Венгрия блокировала план ЕС отправить инструкторов на Украину

БУДАПЕШТ, 2 окт — РИА Новости. Будапешт заблокировал план ЕС отправить инструкторов и советников на Украину для подготовки там военных ВСУ, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в видеообращении, которое транслировалось в соцсети Facebook*.

Источник: Reuters

«На это предложение мы говорим “нет”, мы заявили службе внешних связей ЕС в Брюсселе, что в этой форме мы не можем поддержать предложение, попросили их его переработать», — сказал он.

По словам дипломата, миссия ЕС по подготовке военных ВСУ на территории стран сообщества, начатая в ноябре 2022 года, скоро истекает. Поэтому сейчас в Евросоюзе обсуждается предложение не только продлить ее на два года, но и отправить инструкторов и военных советников на территорию Украины, «чтобы они принимали участие в координации подготовительной миссии и, как они говорят, в повышении ее эффективности».

«Мы считаем это чрезвычайно опасным шагом с точки зрения военной эскалации. Мы видим, что это предложение в значительной мере увеличило бы риск расширения конфликта», — указал Сийярто.

Он также напомнил, что Венгрия не финансирует подготовку солдат ВСУ, обучение также не проходит на территории страны. По словам министра, если ЕС продолжит подготовку украинских военных, Будапешт по-прежнему не будет принимать в ней участие.

* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

ЕС