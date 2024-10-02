Венгрия блокировала план ЕС отправить инструкторов на Украину

По словам дипломата, миссия ЕС по подготовке военных ВСУ на территории стран сообщества, начатая в ноябре 2022 года, скоро истекает. Поэтому сейчас в Евросоюзе обсуждается предложение не только продлить ее на два года, но и отправить инструкторов и военных советников на территорию Украины, «чтобы они принимали участие в координации подготовительной миссии и, как они говорят, в повышении ее эффективности».