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МИД объяснил отказ Молдавии в аккредитации РИА Новости зачисткой инфополя

Захарова назвала отказ Молдавии в аккредитации РИА Новости актом дискриминации.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. Отказ молдавских властей в аккредитации корреспондента РИА Новости для освещения президентских выборов в стране — пример зачистки информационного поля Молдавии руководством страны, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее министерство иностранных дел Молдавии отказало в аккредитации корреспондента РИА Новости (входит в медиагруппу «Россия сегодня») для освещения предстоящих выборов президента, сославшись на несоответствие заявки законодательству страны, но не объяснив, в чём именно заключается нарушение.

«Молдавские власти вот так и относятся к своим гражданам, вот так они и зачищают информационное поле страны», — сказала Захарова на брифинге для СМИ.

Отказ в аккредитации корреспондента РИА Новости она охарактеризовала как очередной вопиющий факт дискриминации российских журналистов властями Молдавии.