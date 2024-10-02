В нацсобрании Франции отклонили предложение об импичменте Макрону

Законодательная комиссия Национального собрания (нижней палаты парламента) отклонила предложение левой партии «Непокоренная Франция» (LFI) об объявлении импичмента французскому президенту Эмманюэлю Макрону, передает Le Figaro.
По данным газеты, эту инициативу поддержали 15 депутатов, а 54 парламентария высказались против. Le Figaro отмечает, что подобная инициатива впервые обсуждалась нижней палатой после того, как в аппарат нацсобрания две недели назад подтвердил ее «приемлемость».
Несмотря на отклонение предложения об импичменте, инициатива все еще может быть вынесена на обсуждение нацсобрания, если это позволит Конференция президентов (орган французского парламента, ответственный за определение повесток дня работы законодателей. — РБК). Однако это маловероятно, поскольку в Конференции президентов у левых депутатов, являющихся инициаторами процедуры импичмента, нет большинства, пишет Le Figaro.
С инициативой импичмента Макрона в конце августа выступила левая партия «Непокоренная Франция». Одним из поводов для инициативы стало то, что Макрон не стал назначать Люси Касте, кандидата от коалиции левых партий «Новый народный фронт» (NFP), одержавшей победу на парламентских выборах, на пост премьер-министра. Статья 68 Конституции Франции, на которую ссылаются левые, позволяет объявить президенту импичмент за «неисполнение своих обязанностей, явно несовместимое с осуществлением его мандата».
Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев в разговоре с РБК отметил, что при рассмотрении этой инициативы левые не являлись каким-то единым блоком, несмотря на то что объединены в рамках NFP. «Они могут рассориться из-за внутренних противоречий, все-таки это целый пул разных политических движений, которые не всегда солидарны между собой. Очевидно, что президент Макрон в этой ситуации будет давить на раскол этого блока. Так что очень важный параметр в этой ситуации — насколько левые сохранят единство в этой инициативе», — уверен эксперт.