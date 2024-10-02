В нацсобрании Франции отклонили предложение об импичменте Макрону

Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев в разговоре с РБК отметил, что при рассмотрении этой инициативы левые не являлись каким-то единым блоком, несмотря на то что объединены в рамках NFP. «Они могут рассориться из-за внутренних противоречий, все-таки это целый пул разных политических движений, которые не всегда солидарны между собой. Очевидно, что президент Макрон в этой ситуации будет давить на раскол этого блока. Так что очень важный параметр в этой ситуации — насколько левые сохранят единство в этой инициативе», — уверен эксперт.