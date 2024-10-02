Казахстан и Испания готовятся подписать соглашение о реадмиссии граждан

«Правительства РК и королевства Испании, полные решимости укреплять сотрудничество с целью повышения эффективности противодействия незаконной миграции, озабоченные значительным ростом деятельности организованных преступных групп по незаконной перевозке мигрантов; признавая необходимость соблюдения прав и свобод человека и подчеркивая, что настоящее соглашение не наносит ущерба правам и обязательствам государств сторон в соответствии с международным правом, в частности, конвенцией о статусе беженцев от 28 июля 1951 года, подписанной в Женеве, и протоколом касающимся статуса беженцев, от 31 января 1967 года, подписанным в Нью-Йорке; Международным пактом о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года, подписанным в Нью-Йорке, и международными договорами по вопросам выдачи, участниками которых являются государства сторон», — сказано в документе.