Казахстан и Испания готовятся подписать соглашение о реадмиссии граждан

«Одобрить прилагаемые проекты соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Королевства Испания о реадмиссии лиц», — говорится в постановлении правительства.
Указывается, что соглашение не нарушает права человека.
«Правительства РК и королевства Испании, полные решимости укреплять сотрудничество с целью повышения эффективности противодействия незаконной миграции, озабоченные значительным ростом деятельности организованных преступных групп по незаконной перевозке мигрантов; признавая необходимость соблюдения прав и свобод человека и подчеркивая, что настоящее соглашение не наносит ущерба правам и обязательствам государств сторон в соответствии с международным правом, в частности, конвенцией о статусе беженцев от 28 июля 1951 года, подписанной в Женеве, и протоколом касающимся статуса беженцев, от 31 января 1967 года, подписанным в Нью-Йорке; Международным пактом о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 года, подписанным в Нью-Йорке, и международными договорами по вопросам выдачи, участниками которых являются государства сторон», — сказано в документе.
Вместе с тем соглашение затронет и граждан «третьих» стран и лиц без гражданства, въехавших в одну из стран из другой.
«Запрашиваемая сторона по ходатайству запрашивающей стороны в рамках настоящего соглашения принимает без других формальностей, чем определенных настоящим соглашением, на своей территории любого гражданина третьего государства или лицо без гражданства, которое не выполняет или перестало выполнять условия въезда, пребывания или проживания на территории запрашивающей стороны», — написано в проекте соглашения.
В случае, если будет доказано, что такое лицо:
1. Незаконно въехало на территорию запрашивающей стороны с территории запрашиваемой стороны;
2. На момент предоставления ходатайства имело действительное разрешение на пребывание (проживание), выданное запрашиваемой стороной;
3. На момент предоставления ходатайства имело действительную визу, выданную запрашиваемой стороной.