Путин разрешил освобождать подсудимых при поступлении на военную службу

Президент Владимир Путин подписал два закона, которые разрешают освобождать подсудимых от уголовной ответственности в случае призыва их на военную службу или заключением контракта с Минобороны в период мобилизации или военного времени. Изменения вносятся в уголовно-процессуальный кодекс и закон о военной службе. Документы размещены на портале правовой информации.