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Путин разрешил освобождать подсудимых при поступлении на военную службу

Президент Владимир Путин подписал два закона, которые разрешают освобождать подсудимых от уголовной ответственности в случае призыва их на военную службу или заключением контракта с Минобороны в период мобилизации или военного времени. Изменения вносятся в уголовно-процессуальный кодекс и закон о военной службе. Документы размещены на портале правовой информации.

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Согласно закону, будут внесены изменения в ст. 238 «Приостановление производства по уголовному делу» Уголовно-процессуального кодекса, в качестве основания для прекращения судом уголовного преследования добавится военная служба по призыву или контракту в период мобилизации, военного положения или в военное время. Судья будет принимать решение по ходатайству командования военной части или учреждения. Помимо приостановления уголовного преследования, следует и отмена меры пресечения.

В июне прошлого года Путин разрешил призывать на службу по контракту граждан с судимостью во время действия военного положения или мобилизации. Это не касается лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления (терроризм, госизмена, шпионаж и др.).

Закон позволяет заключать контракт с отбывшими наказание людьми, если их судимость снята или погашена, а также с теми, кто совершил преступления небольшой или средней тяжести, если предварительное расследование приостановлено.

Материал дополняется.

Путин Владимир
закон