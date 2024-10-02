Путин разрешил освобождать подсудимых при поступлении на военную службу

Согласно закону, будут внесены изменения в ст. 238 «Приостановление производства по уголовному делу» Уголовно-процессуального кодекса, в качестве основания для прекращения судом уголовного преследования добавится военная служба по призыву или контракту в период мобилизации, военного положения или в военное время. Судья будет принимать решение по ходатайству командования военной части или учреждения. Помимо приостановления уголовного преследования, следует и отмена меры пресечения.
В июне прошлого года Путин разрешил призывать на службу по контракту граждан с судимостью во время действия военного положения или мобилизации. Это не касается лиц, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления (терроризм, госизмена, шпионаж и др.).
Закон позволяет заключать контракт с отбывшими наказание людьми, если их судимость снята или погашена, а также с теми, кто совершил преступления небольшой или средней тяжести, если предварительное расследование приостановлено.
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