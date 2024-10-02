Евгений Люлин подтвердил назначение Ивана Носкова на пост главы Самары

Иван Носков руководил администрацией города химиков 6 лет — с 2018 года. Люлин назвал переход Носкова на новую должность сенсацией для Дзержинска.



«За шесть лет Иван Николаевич и работа его команды, казалось, неразрывно слились с городом химиков, стали символом позитивных перемен», — объяснил председатель Заксобрания.



Евгений Люлин подчеркнул, что при Носкове Дзержинск стал развиваться системно и превратился из «депрессивного города» в территорию развития и роста. Он привел в пример реализацию проектов ОЭЗ «Кулибин», микрорайона «Комсомольский», Города наук, Центра адаптивных видов спорта.

