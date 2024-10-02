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Евгений Люлин подтвердил назначение Ивана Носкова на пост главы Самары

Председатель нижегородского Заксобрания Евгений Люлин подтвердил информацию о новой должности экс-мэра Дзержинска Ивана Носкова. Теперь он будет мэром Самары.

Источник: телеграм-канал Ивана Носкова

Иван Носков руководил администрацией города химиков 6 лет — с 2018 года. Люлин назвал переход Носкова на новую должность сенсацией для Дзержинска.

«За шесть лет Иван Николаевич и работа его команды, казалось, неразрывно слились с городом химиков, стали символом позитивных перемен», — объяснил председатель Заксобрания.

Евгений Люлин подчеркнул, что при Носкове Дзержинск стал развиваться системно и превратился из «депрессивного города» в территорию развития и роста. Он привел в пример реализацию проектов ОЭЗ «Кулибин», микрорайона «Комсомольский», Города наук, Центра адаптивных видов спорта.

«Огромное спасибо Ивану Николаевичу Носкову за проделанную работу! И больших успехов на новом месте!».

добавил Евгений Люлин


Напомним, на пост исполняющего обязанности главы Дзержинска назначат Глеба Андреева. С 2019 года он работал первым заместителем мэра.