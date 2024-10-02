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Куйвашев заявил о планах поставить рекорд по вводу жилья в Свердловской области

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 2 октября, УралПолит.Ru. Губернатор Евгений Куйвашев заявил о планах поставить новый рекорд по вводу жилья в регионе. Об этом сообщили в департаменте информационной политики области.

«Мы ставим планку ввести более 3,2 млн квадратных метров жилья. Это будет очередной рекорд. В заделе у нас находится еще 6 млн квадратных метров», — рассказал Куйвашев.

Губернатор также добавил, что строительная отрасль особенно чувствует повышение процентной ставки. Поэтому будущее дальнейших проектов зависит от ставок по кредитам, однако те, которые уже начаты, будут реализованы до конца.

УралПолитRu напоминает, что в Свердловской области за первое полугодие 2024 года ввод жилья увеличился на 15%. За это время было построено более 1,7 млн квадратных метров жилья.

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