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Правительство Молдовы утвердило план мер по подготовке к отопительному сезону

Молдавский кабмин утвердил план по обеспечению страны энергоресурсами.

КИШИНЕВ, 2 окт — Sputnik. Правительство Молдовы на заседании в среду одобрило план действий для накопления запасов природного газа, диверсификации источников поставок и использования альтернативных видов топлива для подготовки к отопительному сезону 2024−2025 гг.

Документ призван установить комплекс мер для обеспечения энергетической безопасности Республики Молдова в связи с рисками, связанными с возможным прекращением поставок природного газа со стороны «Газпрома», уточнили в правительстве.

План предполагает создание и поддержание на определенном уровне запасов природного газа, увеличение коммерческих мощностей на границе Румынии и Молдовы. В то же время будут пополнены запасы мазута, угля и альтернативного топлива. В госучреждениях будут проверены электрогенераторы, а в случае, если их нет, они будут закуплены и установлены.

Также будет продвигаться использование биомассы и возобновляемых источников энергии, ускорится реализация программ повышения эффективности использования энергии.

На заседании также была создана правительственная комиссия по координации указанных мер, которая будет контролировать их реализацию. Структура будет работать со всеми соответствующими субъектами в энергетическом секторе, чтобы обеспечить непрерывность поставок энергии и природного газа для обоих берегов Днестра.

В Республике Молдова насчитывается около 823 тысяч конечных потребителей природного газа и 1 322 000 — электроэнергии.

ЖКХ