Правительство Молдовы утвердило план мер по подготовке к отопительному сезону

КИШИНЕВ, 2 окт — Sputnik. Правительство Молдовы на заседании в среду одобрило план действий для накопления запасов природного газа, диверсификации источников поставок и использования альтернативных видов топлива для подготовки к отопительному сезону 2024−2025 гг.
Документ призван установить комплекс мер для обеспечения энергетической безопасности Республики Молдова в связи с рисками, связанными с возможным прекращением поставок природного газа со стороны «Газпрома», уточнили в правительстве.
Также будет продвигаться использование биомассы и возобновляемых источников энергии, ускорится реализация программ повышения эффективности использования энергии.
На заседании также была создана правительственная комиссия по координации указанных мер, которая будет контролировать их реализацию. Структура будет работать со всеми соответствующими субъектами в энергетическом секторе, чтобы обеспечить непрерывность поставок энергии и природного газа для обоих берегов Днестра.
В Республике Молдова насчитывается около 823 тысяч конечных потребителей природного газа и 1 322 000 — электроэнергии.