Правительство Молдовы утвердило план мер по подготовке к отопительному сезону

План предполагает создание и поддержание на определенном уровне запасов природного газа, увеличение коммерческих мощностей на границе Румынии и Молдовы. В то же время будут пополнены запасы мазута, угля и альтернативного топлива. В госучреждениях будут проверены электрогенераторы, а в случае, если их нет, они будут закуплены и установлены.