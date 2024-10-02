Кишинев настаивает на открытии всего двух участков для голосования в России

ЦИК Молдавии сообщил 14 сентября, что планирует открыть пять избирательных участков за рубежом, но МИД одобрил открытие лишь двух из них в Москве. Представители молдавской Партии социалистов опротестовали это решение, ЦИК частично одобрил их жалобу и постановил, что МИД должен рассмотреть возможность открыть не только два участка в Москве, но и по одному в Санкт-Петербурге, Ярославле и Сургуте.