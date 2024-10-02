Кишинев настаивает на открытии всего двух участков для голосования в России

КИШИНЕВ, 2 окт — РИА Новости. Вице-премьер Молдавии, министр иностранных дел Михай Попшой заявил, что МИД, основываясь на анализе Службы информации и безопасности, настаивает на открытии в России всего двух избирательных участков вместо пяти для проведения выборов президента и референдума о евроинтеграции.
ЦИК Молдавии сообщил 14 сентября, что планирует открыть пять избирательных участков за рубежом, но МИД одобрил открытие лишь двух из них в Москве. Представители молдавской Партии социалистов опротестовали это решение, ЦИК частично одобрил их жалобу и постановил, что МИД должен рассмотреть возможность открыть не только два участка в Москве, но и по одному в Санкт-Петербурге, Ярославле и Сургуте.
«МИД подтвердил свою позицию, основанную на заключении СИБ (об открытии двух участков — ред.). Мы не можем подвергать опасности наших граждан и должны обеспечить безопасные условия для голосования для всех участников избирательного процесса. В этой связи позиция МИД остается неизменной в контексте ситуации с безопасностью, которая, к большому сожалению, остается сложной в Российской Федерации».
По его словам, Молдавия может обеспечить максимально эффективный и безопасный процесс голосования для граждан в Москве, где они могут воспользоваться консульской защитой.
«Мы не можем позволить себе создавать опасности для наших граждан, потому что не в состоянии организовать защиту в другом месте, ресурсы ограничены», — пояснил вице-премьер.
В Центризбиркоме Молдавии журналистам заявили, что пока не получали официального ответа от министерства иностранных дел, поэтому не могут комментировать ситуацию.
Очередные президентские выборы в Молдавии состоятся 20 октября, одновременно с референдумом о вступлении страны в ЕС.
Отношения между Молдавией и Россией ухудшились после избрания президента Майи Санду в конце 2020 года, которая придерживается проевропейской политики. Москва продолжает призывать Кишинев учитывать интересы граждан и не препятствовать развитию отношений с Россией. В МИД РФ также рекомендовали молдавским властям прекратить антироссийскую риторику и заявили о готовности поддерживать дружественные связи между странами.