Глава Таганрога назвала приоритетные направления развития города

Глава Таганрога Светлана Камбулова после своего назначения на пост озвучила приоритетные направления развития приморского города.
— Прекрасно понимаю, что это не только право, но и широкий круг обязанностей и высочайшая ответственность за судьбу города, за благополучие горожан, — подчеркнула Светлана Камбулова.
Управленец заявила, что первостепенные задачи связаны с развитием города и проектами, направленными на комфортное проживание горожан.
— Уверена, Таганрог обладает всеми возможностями и мощным потенциалом. Считаю необходимым продолжить уже реализуемые проекты. В первую очередь, это мероприятия по организации водоснабжения и водоотведения, завершение рекультивации полигона, капремонт дорог, решение проблем с мусором, обустройство детских спортивных площадок и другие вопросы, — сказала Светлана Камбулова.
Глава города также намерена продолжить «работы по обустройству парков, скверов и общественных пространств».
— Очевидно, что требующих внимания вопросов гораздо больше. Для их решения нужны серьезные финансовые ресурсы, поэтому нужно выстаивать диалог с региональным правительством. Без привлечения средств областного и федерального бюджетов, без включения в областные и федеральные программы выполнить все взятые на себя обязательства невозможно, — добавила Светлана Камбулова.
Напомним, главу Таганрога решением депутатов гордумы утвердили сегодня, 2 октября. Ранее городом руководил Андрей Фатеев.