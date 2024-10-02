Глава Таганрога назвала приоритетные направления развития города

— Очевидно, что требующих внимания вопросов гораздо больше. Для их решения нужны серьезные финансовые ресурсы, поэтому нужно выстаивать диалог с региональным правительством. Без привлечения средств областного и федерального бюджетов, без включения в областные и федеральные программы выполнить все взятые на себя обязательства невозможно, — добавила Светлана Камбулова.