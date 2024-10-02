В Молдавии заявили, что полиция запугивает агитаторов

Депутат подчеркнула, что власть пойдет на любые ухищрения и даже преступления, чтобы получить нужный результат на референдуме. «Будет использован админресурс, и полагаю, что будут и попытки проголосовать за тех, кто не возьмет бюллетень. Дорогие сограждане, вы должны понимать, что речь идет не о том, хотите ли вы вступления Молдовы в ЕС, а об изменении конституции и внесении в нее в том числе обязательств в отношении нормативных актов ЕС», — подчеркнула она.