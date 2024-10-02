Reuters: поставки продуктов в Газу резко сократились

По их данным, новое регулирование распространяется на автоколонны, зафрахтованные ООН для доставки помощи из Иордании в Газу через Израиль. Согласно распоряжению израильских властей, сотрудники гуманитарных организаций, отправляющих помощь таким маршрутом, «должны заполнить форму, указав паспортные данные, и принять на себя ответственность за любую ложную информацию о грузе».
По словам источников, гуманитарные организации оспаривают это требование, поставленное в середине августа, поскольку опасаются, что информация в бланках может обернуться юридическими проблемами для их сотрудников, если помощь «попадет движению ХАМАС или другим врагам Израиля». Вследствие этого поставки из Иордании — ключевого канала снабжения Газы — не осуществлялись в течение двух недель. В то же время они продолжались через Кипр и Египет. Одновременно израильские власти ограничили коммерческие поставки продовольствия в анклав из-за опасений, что ХАМАС извлекает выгоду из этих торговых операций.
Данные ООН и правительства Израиля свидетельствуют о том, что в сентябре поставки продовольствия и другой гуманитарной помощи населению сектора упали до самой низкой отметки за последние 11 месяцев. Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT), курирующее помощь и коммерческие отправления в Газу, подтвердило, что ни один конвой, зафрахтованный ООН, не двигался из Иордании в Газу с 19 сентября. Количество грузовиков, перевозящих продовольствие и другие товары в Газу, сократилось в сентябре в среднем примерно до 130 в день по сравнению с 150 ранее. По утверждению же представителей Агентства по международному развитию США, для решения острейшей проблемы нехватки продовольствия в военное время в Газе необходима его доставка на 600 грузовиках.
13 сентября телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария» со ссылкой на представителя Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) всемирной организации сообщал, что около половины всех попыток сотрудников ООН въехать на север сектора Газа и доставить в эту часть палестинского анклава гуманитарную помощь было сорвано по вине израильской стороны.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом сотен заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и стал наносить удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии, после чего начал наземную операцию в палестинском анклаве.