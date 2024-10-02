Reuters: поставки продуктов в Газу резко сократились

Данные ООН и правительства Израиля свидетельствуют о том, что в сентябре поставки продовольствия и другой гуманитарной помощи населению сектора упали до самой низкой отметки за последние 11 месяцев. Управление по координации действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT), курирующее помощь и коммерческие отправления в Газу, подтвердило, что ни один конвой, зафрахтованный ООН, не двигался из Иордании в Газу с 19 сентября. Количество грузовиков, перевозящих продовольствие и другие товары в Газу, сократилось в сентябре в среднем примерно до 130 в день по сравнению с 150 ранее. По утверждению же представителей Агентства по международному развитию США, для решения острейшей проблемы нехватки продовольствия в военное время в Газе необходима его доставка на 600 грузовиках.