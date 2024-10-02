"Страна.ua": командование ВСУ вывело своих солдат из Угледара, сдав город

«Страна.ua» пишет, что штурм Угледара начался еще два года назад. Город построен на возвышенности, а вокруг степь, поэтому его удобно атаковать с помощью дронов и артиллерии. При этом там почти нет частного сектора и много высоток, из-за чего его легче оборонять. В 2024 году российские военные за несколько месяцев подошли к городу с северо-востока и взяли под контроль важные узлы обороны — шахты «Южнодонбасская-1» и «Южнодонбасская-3».