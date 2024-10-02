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Захарова назвала Борреля «змеей подколодной» после его антироссийских заявлений

МОСКВА, 2 октября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала главу дипломатии ЕС Жозепа Борреля «змеей подколодной» после его антироссийских заявлений.

Источник: Lev Radin/Pacific Press/LightRocket via Getty Images

Ранее в своем еженедельном блоге верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель призвал страны Евросоюза разрешить удары западным оружием по аэропортам и пусковым площадкам на территории России.

«Он же всегда был наиболее активным вдохновителем инициативы по антироссийской деятельности. Он давно уже перешел все границы как дипломат, как общественный деятель, как политик. Он уже давным-давно перестал даже быть ястребом. Он стал какой-то змеей подколодной», — сказала дипломат в ходе брифинга.

Захарова Мария
ЕС