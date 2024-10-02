Захарова назвала Борреля «змеей подколодной» после его антироссийских заявлений

«Он же всегда был наиболее активным вдохновителем инициативы по антироссийской деятельности. Он давно уже перешел все границы как дипломат, как общественный деятель, как политик. Он уже давным-давно перестал даже быть ястребом. Он стал какой-то змеей подколодной», — сказала дипломат в ходе брифинга.