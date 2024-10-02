Полицию Казахстана переводят на усиленный вариант несения службы

На официальном медиапортале МВД Polisia.kz сообщается, что МВД будет принимать меры по обеспечению правопорядка и безопасности в период подготовки и проведения республиканского референдума.
«Со 2 октября личный состав органов внутренних дел переводится на усиленный вариант несения службы. Совместно с госорганами будут проведены комиссионные обследования участков для голосования на предмет их технической укрепленности, пожарной безопасности и антитеррористической защищенности. Сотрудники полиции с момента завоза избирательных бюллетеней будут нести службу на избирательных участках. Также полицейские будут задействованы на сопровождение избирательной документации», — рассказали в МВД,
Всего по стране охрану общественного порядка будет осуществлять порядка 33 тысяч сотрудников, из них на избирательных участках 18 тысяч.
Напомним, референдум пройдет 6 октября. Сегодня также сообщалось, что полиция Алматы была переведена на усиленный вариант несения службы — ежесуточно правопорядок в мегаполисе охраняют свыше 2 тысяч полицейских. В начале сентября полиция Алматы была переведена на усиленный вариант несения службы в связи с матчем сборных Казахстана и Норвегии по футболу. В эти же дни в преддверии проведения Всемирных игр кочевников в Астане и по всему Казахстану полиция перешла на усиленный вариант несения службы. Также в конце сентября на усиленный режим работы переведены полицейские Карагандинской области. Причиной стало растущее число краж скота в регионе.