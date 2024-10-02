Полицию Казахстана переводят на усиленный вариант несения службы

Напомним, референдум пройдет 6 октября. Сегодня также сообщалось, что полиция Алматы была переведена на усиленный вариант несения службы — ежесуточно правопорядок в мегаполисе охраняют свыше 2 тысяч полицейских. В начале сентября полиция Алматы была переведена на усиленный вариант несения службы в связи с матчем сборных Казахстана и Норвегии по футболу. В эти же дни в преддверии проведения Всемирных игр кочевников в Астане и по всему Казахстану полиция перешла на усиленный вариант несения службы. Также в конце сентября на усиленный режим работы переведены полицейские Карагандинской области. Причиной стало растущее число краж скота в регионе.