Якушев впервые встретился с вице-премьером Мантуровым в новом статусе

Зампред Совета Федерации (СФ) и представитель от исполнительного органа госвласти Тюменской области Владимир Якушев встретился с вице-премьером РФ Денисом Мантуровым. Они обсудили вопросы социально-экономического развития регионов УрФО. Содержание встречи опубликовано на официальном сайте СФ. Это первая встреча Якушева с Мантуровым на новом посту, ранее он был полпредом президента в УрФО.
«Якушев провел встречу с первым заместителем Председателя Правительства РФ Денисом Мантуровым. В ходе беседы обсуждались вопросы развития регионов Уральского федерального округа», — сообщается на сайте СФ. Также в ходе встречи обсуждались вопросы дальнейшего законодательного обеспечения развития промышленности и оборонно-промышленного комплекса в Уральском регионе.
Мантуров отметил развитие промышленного потенциала субъектов УрФО. По его словам, укрепление экономики в регионе повлекло прирост инвестиций в 114,4% в основной капитал.
Якушев же отметил, что 67,6% инвестиций в регионе составляют собственные средства предприятий. Это свойственно для отраслей промышленности, которые связаны с добычей и транспортировкой нефти и газа, с металлургией, производством нефтепродуктов, складским хозяйством, Ж/Д транспортом. Зампред СФ подчеркнул, что в настоящее время модернизируются и расширяются производства, а также обеспечивается их инфраструктура.
Ранее стало известно, что полпред президента РФ в УрФО Владимир Якушев официально покинул должность по указу главы государства Владимира Путина. Он занимал этот пост с ноября 2020 года. Ранее Владимир Якушев занимал должность губернатора Тюменской области. Имено этот регион он сейчас представляет в Совете Федерации.