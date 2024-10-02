Якушев впервые встретился с вице-премьером Мантуровым в новом статусе

Якушев же отметил, что 67,6% инвестиций в регионе составляют собственные средства предприятий. Это свойственно для отраслей промышленности, которые связаны с добычей и транспортировкой нефти и газа, с металлургией, производством нефтепродуктов, складским хозяйством, Ж/Д транспортом. Зампред СФ подчеркнул, что в настоящее время модернизируются и расширяются производства, а также обеспечивается их инфраструктура.