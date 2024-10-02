Главой Канавинского района могут назначить Артема Иванова.

Образование Артем Иванов получил в ННГУ и в Княгининском университете. С 2012 года по 2017 год работал в коммерческих структурах, после чего перешел в мэрию на должность главного специалиста отдела организационно-экономической работы департамента транспорта. Кроме того, Артем Иванов работал в администрациях Ленинского и Канавинского районов.