Главой Канавинского района могут назначить Артема Иванова.

Главой администрации Канавинского района Нижнего Новгорода могут назначить Артема Иванова. Об этом сообщили в телеграм-канале «ВОВК».
В сообщении говорится, что глава города Юрий Шалабаев назначит Артема Иванова на новую должность до конца недели. Сейчас Иванов занимает пост заместителя главы Ленинского района.
Артем Иванов получил максимальные баллы по результатам тестирования и был убедителен во время собеседования. Он может стать самым молодым главой района — ему 31 год.
Образование Артем Иванов получил в ННГУ и в Княгининском университете. С 2012 года по 2017 год работал в коммерческих структурах, после чего перешел в мэрию на должность главного специалиста отдела организационно-экономической работы департамента транспорта. Кроме того, Артем Иванов работал в администрациях Ленинского и Канавинского районов.
Напомним, Евгений Люлин подтвердил назначение Ивана Носкова на пост главы Самары.