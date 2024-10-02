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В функции МВД Казахстана внесли изменения

Астана. 2 октября. КазТАГ — В функции министерства внутренних дел Казахстана внесли изменения, передает корреспондент агентства.

Источник: КазТАГ

«В положении о министерстве внутренних дел (…): в пункте 15 (функции — КазТАГ): дополнить подпунктами 32−1) и 32−2) следующего содержания: “32−1) определяет порядок предоставления национальным компаниям права на учреждение частных охранных организаций; 32−2) устанавливает норматив численности работников частной охранной организации”, — говорится в постановлении правительства.

Подпункт 70) изложили в следующей редакции: «70) разрабатывает и утверждает правила проведения дактилоскопической и геномной регистрации».

«Дополнить подпунктом 70−1) следующего содержания: “70−1) определяет порядок прохождения процедуры верификации”, — сказано в документе.

Постановление вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования.