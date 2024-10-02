В функции МВД Казахстана внесли изменения

«В положении о министерстве внутренних дел (…): в пункте 15 (функции — КазТАГ): дополнить подпунктами 32−1) и 32−2) следующего содержания: “32−1) определяет порядок предоставления национальным компаниям права на учреждение частных охранных организаций; 32−2) устанавливает норматив численности работников частной охранной организации”, — говорится в постановлении правительства.