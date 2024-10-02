Казахстан и Узбекистан собираются денонсировать соглашение 1994 года

«Денонсировать соглашение между правительством и Национальным банком Республики Казахстан и правительством и Центральным банком Республики Узбекистан об организации расчетов в 1994 году, совершенное в Ташкенте 10 января 1994 года», — написано в постановлении правительства.
В пояснительной записке отмечается, что документ утратил его актуальность.
По данным, указанное соглашение было заключено в 1994 году в целях создания условий для организации взаимных расчетов между двумя государствами, а также субъектами бизнеса в двух странах.