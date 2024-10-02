Трентон
+17°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
СВО
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстан и Узбекистан собираются денонсировать соглашение 1994 года

Астана. 1 октября. КазТАГ — Правительство Казахстана и правительство Узбекистана собираются денонсировать соглашение об организации расчетов в 1994 году, передает корреспондент агентства.

«Денонсировать соглашение между правительством и Национальным банком Республики Казахстан и правительством и Центральным банком Республики Узбекистан об организации расчетов в 1994 году, совершенное в Ташкенте 10 января 1994 года», — написано в постановлении правительства.

В пояснительной записке отмечается, что документ утратил его актуальность.

По данным, указанное соглашение было заключено в 1994 году в целях создания условий для организации взаимных расчетов между двумя государствами, а также субъектами бизнеса в двух странах.