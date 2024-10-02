Путин заявил о коренном изменении ведения боевых действий с помощью БПЛА

1 октября также сообщалось, что беспилотную авиационную систему (БАС) «Одуванчик» с соосной схемой расположения винтов начали выпускать серийно в России. Как рассказал «Известиям» заместитель гендиректора по развитию компании — разработчика дрона, АО «Атри», Руслан Ляпин, новинка может находиться в воздухе на одной точке до 40 минут. Кроме того, для дрона создан транспортно-пусковой комплекс «Ампель», который используется в том числе как зарядная и обогревающая при низких температурах станция.